В аварии на трассе в Башкирии погибла 20-летняя девушка

После полученного сообщения о ДТП на место сразу же выехали спасатели. В результате аварии водитель автомобиля Lada Priora, молодой человек 2002 года рождения, получил травмы. Его пассажирка, девушка 2005 года рождения, к сожалению, погибла на месте происшествия.