В аварии на трассе в Башкирии погибла 20-летняя девушка

В Башкирии произошло очередное ДТП с человеческими жертвами. Подробности трагедии сообщили в республиканском Госкомитете по ЧС. Выяснилось, что авария случилась рядом с селом Старые Туймазы в Туймазинском районе. Там столкнулись Kia Sportage и Lada Priora.
После полученного сообщения о ДТП на место сразу же выехали спасатели. В результате аварии водитель автомобиля Lada Priora, молодой человек 2002 года рождения, получил травмы. Его пассажирка, девушка 2005 года рождения, к сожалению, погибла на месте происшествия.
По факту аварии начато разбирательство.
