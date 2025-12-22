Бизнесмена из Новороссийска осудят за мошенничество с грантом на 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
Расследование уголовного дела завершено в отношении 54-летнего жителя Новороссийска. Обвиняемый для получения гранта на покупку оборудования для переработки рыбной продукции предоставил документы с ложными сведениями. На расчетный счет потребительского кооператива поступило более 20 млн рублей.
Но средства гранта мужчина потратил на личные бизнес-цели. При этом другие участники ассоциации не соглашались на получения гранта. Их подписи в документах были подделаны.
«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.