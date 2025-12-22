Жителя Екатеринбурга арестовали по обвинению в домогательствах к 13-летней дочке

Екатеринбуржца арестовали по обвинению в домогательствах к 13-летней дочке. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 45-летнего жителя микрорайона Светлый взяли под стражу после того, как его жена обратилась в полицию. Женщина узнала от дочери, что против нее совершились действия сексуального характера.