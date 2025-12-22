Ричмонд
Жителя Екатеринбурга арестовали по обвинению в домогательствах к 13-летней дочке

Одним из вещественных доказательств по уголовному делу стал вибромассажер.

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбуржца арестовали по обвинению в домогательствах к 13-летней дочке. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 45-летнего жителя микрорайона Светлый взяли под стражу после того, как его жена обратилась в полицию. Женщина узнала от дочери, что против нее совершились действия сексуального характера.

Следственный комитет предъявил мужчине обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Сам он отрицает свою вину. Известно, что одним из вещественных доказательств по уголовному делу стал вибромассажер, изъятый по месту жительства обвиняемого.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2026 года, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Чкаловского районного суда.

На момент публикации связаться с матерью девочки не удалось.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.