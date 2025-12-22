Из тюрьмы на кладбище? «Королева» судейства отправится за решётку на 15 лет

Рядом с Юровой в «аквариуме» сидел Бондаренко (осуждён на шесть лет колонии общего режима и заплатит штраф в размере четыре млн) — самый высокий из всех фигурантов. Его было легко узнать по седой шевелюре. А ближе к краю находился Рощевский (приговорён к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 50 млн). В отличие от дам, мужчины за три года разбирательств не так сильно «сдали» внешне.