Из тюрьмы на кладбище? «Королева» судейства отправится за решётку на 15 лет

Когда в апреле 2023 года «королеву» донского судейства Елену Золотарёву заковали в наручники, никто, пожалуй, до конца и не верил, что человека, державшего в своих руках силу, власть, огромные финансовые потоки, можно и правда привлечь к ответственности. Процесс шёл почти три года. И вот, в деле поставлена жирная точка: бывшие высокопоставленные фигуранты отправятся отбывать реальные сроки.
Теперь они — экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, её быший заместитель Татьяна Юрова, экс-глава Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко, бывший начальник управления судебного департамента Андрей Рощевский — поменялись местами с теми, кому сами когда-то выносили приговоры. Как установил суд, далеко не всегла честные. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Упёрли взгляд в пол
22 декабря 2025 года в Первомайском районном суде Краснодара огласили приговоры по «делу ростовских судей», обвиняемых в организации коррупционной сети в судебной системе региона. От былого величия не осталось и следа. Поникшие, осунувшиеся, с пустыми глазами. Теперь они сами стали арестантами. И большой вопрос, выйдут ли когда-нибудь на свободу.
Ведь Елене Золотарёвой уже 67 лет. Адвокаты ссылались, что у женщины — хронические заболевания. И при таких условиях большой срок стал бы для неё пожизненным приговором.
Суд, видимо, учёл просьбу защиты и назначил экс-главе Ростовского облсуда Елене Золотарёвой вместо 20 заявленных прокурором 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также она заплатит штраф в размере 170 млн рублей.
Даже на скамье подсудимых Золотарёва сидела рядом со своим экс-заместителем Татьяной Юровой. Она пришла на оглашение приговора во всём чёрном, словно надела траур. Никто из фигурантов, напомним, вину по обвинению в получении взяток или посредничестве во взяточничестве не признал.
Вместо 18 лет, заявленных прокурором, Юровой дали 13 лет колонии общего режима и оштрафовали на 120 млн рублей.
Заслуги стёрты в пыль
Рядом с Юровой в «аквариуме» сидел Бондаренко (осуждён на шесть лет колонии общего режима и заплатит штраф в размере четыре млн) — самый высокий из всех фигурантов. Его было легко узнать по седой шевелюре. А ближе к краю находился Рощевский (приговорён к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 50 млн). В отличие от дам, мужчины за три года разбирательств не так сильно «сдали» внешне.
Интересная деталь: Золотарёва явилась в толстовке с логотипом знаменитого и дорогостоящего бренда одежды. Неужели она всё ещё пытается жить на широкую ногу. Возможно, 15 лет в колонии охладят этот пыл. К слову, приговор в законную силу ещё не вступил.
За три дня до вынесения приговора, 19 декабря, Золотарёва просила суд: «Оказавшись в сложившейся ситуации, понимаешь, как важно быть на свободе, быть рядом с родными. Я очень прошу при вынесении приговора за материалами дела увидеть человека с его жизнью, его ошибками, с его заслугами».
А вот эти самые «заслуги» — теперь стёрты в пыль. Суд лишил Золотарёву не только свободы, но и почётного звания «Ветерана труда» (в судебной системе Елена Золоатрёва проработала 37 лет) и государственной награды, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Брали миллионами
Напомним, по версии следствия, фигуранты дела на систематической основе получали взятки за вынесение «нужных» приговоров и необоснованное смягчение мер пресечения. По одному только по одному из эпизодов рассмотренного дела за отмену приговора фигурировала сумма в 10 млн рублей.
Примечательно, что в это же самое время Первомайский суд Краснодара рассматривает гражданское дело по изъятию активов у сына Золотарёвой, Сергея.
Сейчас на имущество отпрыска «золотой судьи» наложен арест. В материалах дела можно ознакомиться со списком «аксессуаров» богатой жизни, которые у мужчины могут забрать, если будет принято соответствующее решение.
В первую очередь это деньги, изъятые в ходе обыска — 325 тыс. рублей и 10,7 тыс. долларов США. Кроме того, в материалах фигурирует дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser 150 2018 года выпуска. В списке прочего квартира площадью 118,6 кв. метров, два машино-места, дом площадью 182,7 кв. метров, а ещё — земельный участок площадью более 600 «квадратов».
Иск о конфискации имущества бывшего председателя Ростовского облсуда и её сына изначально поступил в Кировский суд Ростова, затем дело передали для определения подсудности в Четвёртый кассационный суд в кубанской столице, а оттуда — в Первомайский суд Краснодара, где рассматривалось «дело судей».
Истцом выступает Генпрокуратура РФ. Речь идёт об имуществе, приобретённом, по версии следствия, на незаконные доходы. Ответчиками выступают мать и сын Золотарёвы и Мария Данкевич, которую следствие считает доверенным лицом экс-судьи.