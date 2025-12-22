В Крыму дали срок напавшим на чемпиона России по боксу

«Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора семерым жителям Феодосии. Они признаны виновными в применении насилия в отношении чемпиона России по боксу и его товарища», — говорится в сообщении.
Следователи установили, что ранним утром 28 августа 2024 года 23-летний спортсмен и его 43-летний товарищ на набережной Феодосии заступились за прохожего, которого избивали неизвестные. После чего нападавшие также нанесли телесные повреждения спортсмену и его товарищу.
Отмечается, что для установления обстоятельств и участников конфликта была создана следственная группа из наиболее опытных следователей.
Семерых мужчин приговорили к лишению свободы сроком от 1,5 до 3 лет 8 месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, имущество преступников будет конфисковано. Сейчас на него наложен арест.
Уголовные дела в отношении еще двоих обвиняемых выделены в отдельное производство.