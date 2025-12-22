Ричмонд
В Крыму дали срок напавшим на чемпиона России по боксу

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Семерым жителям Феодосии вынесен обвинительный приговор за применение насилия в отношении чемпиона России по боксу и его товарища. Об этом сообщает СК Крыма и Севастополя.

Источник: ТГ-канал Сергея Аксенова

«Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора семерым жителям Феодосии. Они признаны виновными в применении насилия в отношении чемпиона России по боксу и его товарища», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что ранним утром 28 августа 2024 года 23-летний спортсмен и его 43-летний товарищ на набережной Феодосии заступились за прохожего, которого избивали неизвестные. После чего нападавшие также нанесли телесные повреждения спортсмену и его товарищу.

Отмечается, что для установления обстоятельств и участников конфликта была создана следственная группа из наиболее опытных следователей.

«Во взаимодействии с коллегами из республиканских управлений ФСБ и МВД девять участников массовой драки были задержаны», — рассказали в пресс-службе.

Семерых мужчин приговорили к лишению свободы сроком от 1,5 до 3 лет 8 месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, имущество преступников будет конфисковано. Сейчас на него наложен арест.

Уголовные дела в отношении еще двоих обвиняемых выделены в отдельное производство.