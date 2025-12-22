Ричмонд
В аварии в Самарской области 22 декабря погиб 59-летний мужчина

Из-за аварии в Самарской области на трассе частично перекрыли движение.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области 22 декабря произошла смертельная авария. Около 11.10 на 86 километре трассы «М-5 — подъезд к Оренбургу» лоб в лоб столкнулись две иномарки, рассказали в МВД России по Самарской области. 40-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris выехал на встречку в разрешенном месте и врезался в автомобиль Chevrolet Cobalt, которым управлял водитель 1982 года рождения.

«59-летний пассажир автомобиля Hyundai Solaris скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — следует из пресс-релиза регионального МВД.

Из-за ДТП движение на участке трассы было временно перекрыто. Полицейские разбираются во всех обстоятельствах аварии. Также на месте работали медики и пожарные-спасатели ПСО № 36.