В аварии в Самарской области 22 декабря погиб 59-летний мужчина

В Самарской области 22 декабря произошла смертельная авария. Около 11.10 на 86 километре трассы «М-5 — подъезд к Оренбургу» лоб в лоб столкнулись две иномарки, рассказали в МВД России по Самарской области. 40-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris выехал на встречку в разрешенном месте и врезался в автомобиль Chevrolet Cobalt, которым управлял водитель 1982 года рождения.