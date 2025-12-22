Молдавского экс-премьера заочно осудили на два года тюрьмы во Франции

В 2016 году Филат был приговорен к девяти годам тюрьмы. Соответствующий приговор был вынесен после того, как прокуроры доказали виновность Филата в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). Все это время он находился в тюрьме № 13 в Кишиневе. В декабре 2019 года Филат был досрочно освобожден по решению суда.