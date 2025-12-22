Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавского экс-премьера заочно осудили на два года тюрьмы во Франции

КИШИНЕВ, 22 дек — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер либерал-демократической партии Владимир Филат заявил, что оспорил решение французского суда, который заочно приговорил его к двум годам лишения свободы и штрафу за отмывание денег.

Источник: © РИА Новости

Агентство AFP сообщило в понедельник, что французский суд заочно приговорил Филата к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 100 тысяч евро за отмывание денег в рамках коррупционного дела. Об этом говорится в постановлении суда, с которым ознакомилось агентство.

«Решение французского суда… политически мотивировано и находится под сильным влиянием Молдавии… Я подал апелляцию на это решение. Я уверен, что восторжествуют правда и законность, а злоупотребление процессуальными правами и политическое вмешательство будут должным образом наказаны», — написал Филат в своем Telegram-канале.

По его словам, запросы французских властей не имели под собой правовой основы, что привело к беспрецедентному решению во французской юриспруденции.

«Я считаю свое участие в этом деле неоправданным. Дело касается исключительно покупки дома во Франции, а продолжение процесса во французских судах основано на ложных показаниях. Вызывает удивление, что Республика Молдова стала стороной в этом деле и потребовала компенсацию в размере 18 миллионов евро, учитывая, что дело ранее было закрыто в республике», — добавил Филат.

Французские власти в 2022 году возбудили уголовное дело в отношении виллы недалеко от Женевы, расположенной на территории Франции, которая принадлежит племяннице Филата. По мнению французской стороны это здание было приобретено на финансовые средства, полученные Филатом в результате коррупции и отмывания денег в особо крупных размерах.

В 2016 году Филат был приговорен к девяти годам тюрьмы. Соответствующий приговор был вынесен после того, как прокуроры доказали виновность Филата в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). Все это время он находился в тюрьме № 13 в Кишиневе. В декабре 2019 года Филат был досрочно освобожден по решению суда.