29-летнего мужчину под Воронежем оштрафовали на 30 тысяч из-за комментария в соцсети

По информации суда, в ноябре текущего года калачеевец опубликовал в одной из социальных сетей комментарий, который, как установили в ходе заседания, носил «явно негативный характер целей российской армии» и был направлен на подрыв доверия к ее действиям. А поскольку страница была открытой, прочитать этот комментарий мог любой подписчик и пользователь интернет-ресурсов.