29-летнего мужчину под Воронежем оштрафовали на 30 тысяч из-за комментария в соцсети

В воронежском Калаче суд признал 29-летнего местного жителя виновным за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ из-за его комментария в соцсети. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Калачеевского районного суда в понедельник, 22 декабря.
По информации суда, в ноябре текущего года калачеевец опубликовал в одной из социальных сетей комментарий, который, как установили в ходе заседания, носил «явно негативный характер целей российской армии» и был направлен на подрыв доверия к ее действиям. А поскольку страница была открытой, прочитать этот комментарий мог любой подписчик и пользователь интернет-ресурсов.
Во время заседания мужчина признал свою вину, и суд назначил ему административный штраф.