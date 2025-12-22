Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

29-летнего мужчину под Воронежем оштрафовали на 30 тысяч из-за комментария в соцсети

По мнению суда, этот комментарий дискредитировал российскую армию.

Источник: Комсомольская правда

В воронежском Калаче суд признал 29-летнего местного жителя виновным за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ из-за его комментария в соцсети. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Калачеевского районного суда в понедельник, 22 декабря.

По информации суда, в ноябре текущего года калачеевец опубликовал в одной из социальных сетей комментарий, который, как установили в ходе заседания, носил «явно негативный характер целей российской армии» и был направлен на подрыв доверия к ее действиям. А поскольку страница была открытой, прочитать этот комментарий мог любой подписчик и пользователь интернет-ресурсов.

Во время заседания мужчина признал свою вину, и суд назначил ему административный штраф.