За год число погибших детей при ЧС на Кубани выросло в четыре раза

В Сочи с начала 2025 года подразделения ЮРПСО МЧС России провели 426 поисково-спасательных работ, значительная часть которых была связана с природными происшествиями в горно-лесной местности и на водных объектах. На техногенные инциденты пришлось 79 выездов, включая ликвидацию последствий ДТП, еще 207 вызовов были отнесены к бытовым и иным происшествиям. Отдельным направлением стали поиски туристов: спасатели 23 раза привлекались к авиапоиску в горах и акватории Черного моря, в результате чего были спасены 32 человека, в том числе трое детей. Всего с начала года в Сочи спасены 319 человек, включая 34 ребенка, при этом в 2024 году аналогичный показатель составлял 480 спасенных.