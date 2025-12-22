В Башкирии ожидаются сильные морозы с 24 по 26 декабря

Башкирию ждет период аномально холодной погоды. По прогнозам синоптиков, с 24 по 26 декабря температура воздуха в регионе будет значительно ниже обычной для этого времени и отклонение составит от 9 до 14 градусов.
В эти дни ночью столбики термометров опустятся до −26…-31 градусов, а в некоторых районах при прояснении возможно похолодание до −36 градусов. Днем воздух прогреется лишь до −20…-25 градусов, а местами не поднимется выше −30. Местами возможен небольшой снегопад.
Потепление начнется днем 26 декабря, когда температура воздуха по республике пойдет на повышение.
Власти и синоптики обращаются ко всем жителям и гостям Башкортостана с просьбой быть предельно осторожными в период сильных морозов.
