Суд вновь отложил дело адвоката и журналиста о воспрепятствовании правосудию

Согласно материалам дела, фигуранты опубликовали на YouTube видеозапись с обращением к прокурору Татарстана Альберту Суяргулову. Следствие полагает, что видео могли посмотреть присяжные, рассматривавшие дело Ибрагима Закиева, обвинявшегося в двух убийствах. В сентябре 2024 года Верховный суд Татарстана утвердил оправдательный приговор суда присяжных, однако позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции его отменил. В мае 2025 года Закиеву назначили 19 лет колонии строгого режима.