Суд арестовал заместителя военного прокурора Петербургского гарнизона

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Суд в Москве арестовал заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшата Купкенова по делу о получении взятки, рассказали РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.