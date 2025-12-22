Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывные работы станут причиной перекрытия дороги в Башкирии

На трассе Магнитогорск — Ира в Баймакском районе временно закроют движение.

Источник: Комсомольская правда

Водителей, которые планируют поездки по Баймакскому району Башкирии, просят скорректировать свои маршруты. В связи с проведением плановых взрывных работ 23 декабря движение транспорта на одном из участков автодороги Магнитогорск — Ира будет полностью перекрыто.

Как сообщили в управлении дорожного хозяйства республики, ограничения коснутся участка с 87 по 89 километр этой трассы. Дорога будет закрыта для всех видов транспорта с 09:00 утра до 17:00 вечера.

Дорожные службы настоятельно советуют автомобилистам заранее планировать свой путь и учитывать возможные задержки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.