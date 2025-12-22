Взрывные работы станут причиной перекрытия дороги в Башкирии

Водителей, которые планируют поездки по Баймакскому району Башкирии, просят скорректировать свои маршруты. В связи с проведением плановых взрывных работ 23 декабря движение транспорта на одном из участков автодороги Магнитогорск — Ира будет полностью перекрыто.
Как сообщили в управлении дорожного хозяйства республики, ограничения коснутся участка с 87 по 89 километр этой трассы. Дорога будет закрыта для всех видов транспорта с 09:00 утра до 17:00 вечера.
Дорожные службы настоятельно советуют автомобилистам заранее планировать свой путь и учитывать возможные задержки.
