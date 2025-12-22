В Омске в ДТП пострадала 15-летняя девушка

Под колесами автомобиля оказалась 15-летняя девушка. Как сообщили в Госавтоинспекции, 72-летний водитель «Тойоты» совершил наезд на пешехода в районе строения № 2А на улице Бульварной. В этот момент девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.