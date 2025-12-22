В Омске в ДТП пострадала 15-летняя девушка

В Госавтоинспекции по Омской области сообщили о ДТП с подростком. Авария произошла сегодня, 22 декабря в 14:30 в Центральном округе.
Под колесами автомобиля оказалась 15-летняя девушка. Как сообщили в Госавтоинспекции, 72-летний водитель «Тойоты» совершил наезд на пешехода в районе строения № 2А на улице Бульварной. В этот момент девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Окончательные причины и обстоятельства ДТП установит проверка.
Ранее «КП Омск» сообщала, что на трассе Тюмень—Омск случилось страшное ДТП, в котором погибли шесть человек.