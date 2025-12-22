Последние секунды жизни погибшей в ДТП 20-летней девушки из Башкирии попали на камеру

В Туймазинском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельной аварии, в которой погибла молодая жительница республики. По данным ведомства, на 13 километре автодороги Октябрьский — Туймазы столкнулись «Лада Приора» и встречной «Киа Спортейдж». Жуткие кадры попали на видео.
В результате удара пассажирка «Лады Приоры», 20-летняя девушка, получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до прибытия бригады скорой помощи. Водитель этой же машины, 23-летний молодой человек, был доставлен в больницу, где за его жизнь борются врачи.
Точные причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
