Бастрыкин поручил доложить о расследовании избиения школьницы в Краснодаре

По данным СКР, сотрудники школы не осуществляли контроль за несовершеннолетними во время инцидента. Мать девочки выразила несогласие с ходом установления обстоятельств происшествия. Ее обращения в компетентные органы не принесли результатов — до сих пор никто не привлечен к ответственности.