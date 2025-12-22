Жительницу Челябинской области арестовали за поджог машины полиции

По данным пресс-службы, 20-летняя жительница Троицка купила легковоспламеняющуюся жидкость и приехала к главному входу в здание отдела полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску. Попав на территорию отдела, она разлила жидкость и подожгла служебный автомобиль «Лада Гранта», который был припаркован на плацу у полицейского участка. Сотрудники МВД пресекли преступную деятельность. Обвиняемую задержали 20 декабря, ее обвиняют в совершении теракта.