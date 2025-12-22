Десятки жителей Челнов пострадали от работы стоматклиники

Так, 39-летний челнинец Андрей за полгода лишился почти всех зубов, есть может лишь жидкую пищу. Его пригласили на бесплатный осмотр в частную стоматологическую клинику неподалеку. Менеджеры уверяли, что ему очень повезло — именно в этот день в клинике вел прием крутой иностранный доктор, к которому сложно попасть. И напугали, что у него опасная инфекция — пародонтоз, он может заразить семью, даже через поцелуй или общую посуду. Предложили удалить почти все зубы и установить импланты.