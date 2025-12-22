Десятки жителей Челнов пострадали от работы стоматклиники

В Набережных Челнах десятки человек после лечения у стоматологов остались без зубов, без денег, но с кредитами, сообщают «Челнинские известия».
Так, 39-летний челнинец Андрей за полгода лишился почти всех зубов, есть может лишь жидкую пищу. Его пригласили на бесплатный осмотр в частную стоматологическую клинику неподалеку. Менеджеры уверяли, что ему очень повезло — именно в этот день в клинике вел прием крутой иностранный доктор, к которому сложно попасть. И напугали, что у него опасная инфекция — пародонтоз, он может заразить семью, даже через поцелуй или общую посуду. Предложили удалить почти все зубы и установить импланты.
Оплату попросили вперед — 700 тысяч рублей, предложив оформить договор рассрочки, которая оказалась кредитом. Установив 4 импланта, в клинике сказали, что пока больше ничего не получится. Когда он потребовал деньги назад, выяснилось, что возврат невозможен. Впрочем, исправление получившегося может обойтись уже в 1,5 млн рублей. Нужно будет нарастить костную ткань, ждать, когда приживется, затем ставить имплантаты и протез.
Дверь клиники сейчас закрыта, на сайте объявление, что не работают временно по техническим причинам. Руководство заверяет, что обязательства перед пациентами будут выполнены, их пригласят, когда клиника начнет работу. Выяснилось, что в головном офисе в Ижевске следователи опечатали дверь.
Клиника в Челнах работала с мая: ее пациентами стали десятки людей. Всех сначала приглашали на бесплатную консультацию, затем вешали кредит. А ценник — намного выше средних цен.
Еще одной пострадавшей стала Талия, рассказавшая, что при каждом посещении клиники возникали новые суммы и виды работ. Всего ей предстоит платить теперь 950 тысяч — по 30 тысяч в месяц.
Сообщалось, что деньги по кредитам поступали на счет клиники не сразу, а через некую брокерскую организацию, название же медицинской организации в договоре не фигурирует.
Вернуть часть денег через суд удалось только пенсионерке Валентине. Но клиника подала апелляцию, которая будет рассмотрена в Казани.
Юрист комментировала ситуацию так: это клиника-однодневка, которая вскоре закрывается, чтобы открыться в другом месте. Эти действия квалифицируют как мошеннические, из пострадавших обратилось уже свыше 30 человек.