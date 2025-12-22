Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за лекарств для 17-летнего нижегородца

Женщина утверждает, что неоднократно обращалась в профильные ведомства и медицинские структуры, однако реальных решений так и не последовало. Между тем речь идёт не просто о формальностях, а о здоровье подростка, для которого пропуск терапии может обернуться серьёзными последствиями. Отсутствие лекарства, по словам матери, напрямую влияет на состояние сына и качество его жизни.