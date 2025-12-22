Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за лекарств для 17-летнего нижегородца

В Нижнем Новгороде разгорается история с нарушением прав подростка с инвалидностью, которому с осени не выдают необходимое лекарство. Мать 17-летнего юноши обратилась напрямую в приёмную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По её словам, препарат, который сын должен принимать регулярно, перестали предоставлять ещё в октябре, и всё это время семье приходится покупать его за собственные деньги, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Женщина утверждает, что неоднократно обращалась в профильные ведомства и медицинские структуры, однако реальных решений так и не последовало. Между тем речь идёт не просто о формальностях, а о здоровье подростка, для которого пропуск терапии может обернуться серьёзными последствиями. Отсутствие лекарства, по словам матери, напрямую влияет на состояние сына и качество его жизни.
После обращения в центральный аппарат Следственного комитета ситуация получила развитие. В СУ СК России по Нижегородской области была организована процессуальная проверка, а затем последовала жёсткая реакция руководства ведомства. Александр Бастрыкин дал прямое указание возбудить уголовное дело и доложить о ходе и итогах расследования.
Поручение адресовано руководителю регионального управления СК Айрату Ахметшину. Контроль за исполнением решения взят на уровне центрального аппарата, что подчёркивает серьёзность ситуации. Теперь следствию предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, из-за которых подросток-инвалид оказался без положенного ему медицинского обеспечения.