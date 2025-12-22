Ричмонд
Подросток из Башкирии попытался убить случайного человека

В Башкирии молодой человек нанес ножевое ранение в шею случайному прохожему.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии перед судом предстанет 18-летний житель Кармаскалинского района, обвиняемый в попытке убийства. Подробности преступления раскрыли в МВД по РБ.

По версии следствия, молодой человек был зол на своего знакомого после конфликта возле местного кафе в ночь с 19 на 20 декабря. Чтобы выяснить отношения, парень взял из дома кухонный нож и пневматический пистолет и отправился искать обидчика. Однако вместо него он встретил незнакомого 42-летнего мужчину, который попытался его успокоить. В ответ на это подросток ударил ножом в шею сельчанина.

После нападения, как сообщили в МВД по республике, молодой человек выстрелил несколько раз из пневматического пистолета в сторону свидетелей и скрылся. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Подозреваемого задержали вскоре после нападения дома у одной из родственниц. Пострадавший с тяжелым ранением был вовремя доставлен в больницу, где врачам удалось спасти ему жизнь.

В настоящее время в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

