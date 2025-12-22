Подросток из Башкирии попытался убить случайного человека

По версии следствия, молодой человек был зол на своего знакомого после конфликта возле местного кафе в ночь с 19 на 20 декабря. Чтобы выяснить отношения, парень взял из дома кухонный нож и пневматический пистолет и отправился искать обидчика. Однако вместо него он встретил незнакомого 42-летнего мужчину, который попытался его успокоить. В ответ на это подросток ударил ножом в шею сельчанина.