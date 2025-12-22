Ричмонд
Песков назвал страшным убийством гибель генерала Сарварова

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Гибель начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, произошедшая в понедельник на Ясеневой улице в Москве, является страшным убийством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

«Это, естественно, страшное убийство, это покушение, и специальные службы будут вести расследование и будут делать то, что должны делать в этой ситуации», — сказал Песков в эфире телеканала RT.

Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба ВС РФ.

В 2015—2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. С 2016-го назначен на должность начальника управления оперативной подготовки ВС РФ. Награжден орденом Мужества, медалью Суворова, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, орденом «За военные заслуги». Ему присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

