Песков назвал страшным убийством гибель генерала Сарварова

«Это, естественно, страшное убийство, это покушение, и специальные службы будут вести расследование и будут делать то, что должны делать в этой ситуации», — сказал Песков в эфире телеканала RT.
Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба ВС РФ.
В 2015—2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. С 2016-го назначен на должность начальника управления оперативной подготовки ВС РФ. Награжден орденом Мужества, медалью Суворова, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, орденом «За военные заслуги». Ему присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».