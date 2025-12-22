Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министр торговли Подмосковья получил условный срок за избиение девушки

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Одинцовский суд Московской области приговорил к году условно бизнесмена, бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутия за избиение своей бывшей девушки, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Приговором Одинцовского городского суда Московской области Хубутии назначено наказание в виде одного года условно», — сказала собеседница агентства.

Адвокат потерпевшей Кристина Высоцкая заявила РИА Новости, что такой приговор был вынесен благодаря тому, что Ван подала заявление в суд, что не возражает против вынесения мягкого приговора, юрист назвала это «актом милосердия» с ее стороны.

Как было установлено в суде, 24 апреля в доме в ПСК «Трехгорка-5» Одинцовского городского округа на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений Михаил Хубутия избил обухом топора Юлию Ван, в результате чего она получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.

Бизнесмен обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт «з» части 2 статьи 112 УК РФ).

Хубутия полностью признал вину, а также частично возместил расходы на лечение Ван. Пока шло разбирательство, она подала в суд заявление о взыскании алиментов.