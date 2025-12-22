В лобовой аварии в Башкирии погиб один человек и трое пострадали

В Чекмагушевском районе Башкирии произошла смертельная авария. По информации ГАИ республики, около 9:00 на 83 километре трассы Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли водитель автомобиля «Тойота» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с «Киа Рио». В результате этого столкновения пассажир «Киа» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия медиков.