Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В лобовой аварии в Башкирии погиб один человек и трое пострадали

В результате столкновения «Тойоты» и «Киа» один человек погиб, трое в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Чекмагушевском районе Башкирии произошла смертельная авария. По информации ГАИ республики, около 9:00 на 83 километре трассы Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли водитель автомобиля «Тойота» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с «Киа Рио». В результате этого столкновения пассажир «Киа» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия медиков.

Уточняется, что водитель «Киа Рио» и еще два пассажира этой машины с различными травмами были доставлены в больницу каретой скорой помощи.

По факту трагедии начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.