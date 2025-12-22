Ричмонд
Пожар в селе Башкирии унес жизнь 64-летнего мужчины

Мужчина погиб при пожаре в своем доме.

Источник: Комсомольская правда

В Благовещенском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Подробности трагедии раскрыли в МЧС республики.

По информации ведомства, на место происшествия оперативно выехали пожарные и расчеты МЧС России. Им удалось локализовать и полностью потушить огонь. Однако при осмотре сгоревшего здания пожарные обнаружили тело 64-летнего мужчины.

В настоящее время на месте работают специалисты. Они устанавливают точную причину возгорания.

