Пожар в селе Башкирии унес жизнь 64-летнего мужчины

В Благовещенском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Подробности трагедии раскрыли в МЧС республики.
По информации ведомства, на место происшествия оперативно выехали пожарные и расчеты МЧС России. Им удалось локализовать и полностью потушить огонь. Однако при осмотре сгоревшего здания пожарные обнаружили тело 64-летнего мужчины.
В настоящее время на месте работают специалисты. Они устанавливают точную причину возгорания.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.