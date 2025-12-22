Ричмонд
Полуторагодовалый малыш из Уфы застрял в детском стульчаке

В Уфе спасатели освободили ребенка, который надел на голову стульчак.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе спасатели пришли на помощь полуторагодовалому ребенку. Малыш попал в ловушку из-за собственного любопытства.

Как рассказали в УГЗ Уфы, ребенок, пока его мама ненадолго отвлеклась, надел себе на голову детскую насадку для горшка. Из-за конструкции стульчака малыш не мог снять его самостоятельно.

Женщина, оценив ситуацию, не стала действовать самостоятельно, чтобы не навредить малышу, и вызвала специалистов. Спасатели, прибыв на место, с помощью кусачек аккуратно и безболезненно сняли стульчак с головы ребенка. К счастью, малыш не получил никаких травм и лишь чуть-чуть испугался.

