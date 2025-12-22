Ричмонд
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Ашхабаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку с выключенным двигателем в аэропорту Ашхабада из-за определенной командиром разницы в показателях топлива. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Источник: РИА "Новости"

«Самолет Airbus A320, следовавший рейсом U6−783 по маршруту Дубай — Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада. Причина: командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива. Для обеспечения безопасности полета, действуя в строгом соответствии с инструкциями, он выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме», — говорится в сообщении.

Готовится резервный борт, который доставит пассажиров в Екатеринбург. На время ожидания они будут обеспечены всеми услугами согласно ФАП-82.