Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Ашхабаде

«Самолет Airbus A320, следовавший рейсом U6−783 по маршруту Дубай — Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада. Причина: командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива. Для обеспечения безопасности полета, действуя в строгом соответствии с инструкциями, он выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме», — говорится в сообщении.