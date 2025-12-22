Ричмонд
Летевший из Дубая самолет экстренно сел в Ашхабаде с выключенным двигателем

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку с выключенным двигателем в аэропорту Ашхабада из-за разницы в показателях топлива, которую обнаружил командир судна. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

— Причина: командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива. Для обеспечения безопасности полета, действуя в строгом соответствии с инструкциями, он выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что сейчас готовится резервный борт, который доставит пассажиров в Екатеринбург. На время ожидания их обеспечат всеми услугами, согласно ФАП-82, передает ТАСС.

16 декабря СМИ сообщили, что во время взлета в столичном аэропорту Шереметьево загорелся двигатель самолета авиакомпании Nordwind Airlines, который должен был приземлиться в Кайо-Коко на Кубе. Когда борт оторвался от земли, со стороны правого двигателя появилась яркая вспышка. Пилоты экстренно приземлили судно и начали тормозить на большой скорости.