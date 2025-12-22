Летевший из Дубая самолет экстренно сел в Ашхабаде с выключенным двигателем

16 декабря СМИ сообщили, что во время взлета в столичном аэропорту Шереметьево загорелся двигатель самолета авиакомпании Nordwind Airlines, который должен был приземлиться в Кайо-Коко на Кубе. Когда борт оторвался от земли, со стороны правого двигателя появилась яркая вспышка. Пилоты экстренно приземлили судно и начали тормозить на большой скорости.