Летевший из ОАЭ в Екатеринбург самолёт экстренно сел в Ашхабаде с выключенным двигателем

Ранее сообщалось, что российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за технических неполадок с самолётами авиакомпании Red Wings. Пассажирам пришлось самим оплачивать гостиницу и трансфер до аэропорта. По словам авиаперевозчика, причиной задержки стала экстренная посадка и поломка самолёта после вылета из Новосибирска. Возвращение в аэропорт было вызвано срабатыванием сигнальной системы в кабине пилотов.