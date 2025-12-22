Летевший из ОАЭ в Екатеринбург самолёт экстренно сел в Ашхабаде с выключенным двигателем

«Командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива. Для обеспечения безопасности полёта, действуя в строгом соответствии с инструкциями, он выключил двигатель и произвёл благополучную посадку на ближайшем аэродроме», — говорится в сообщении.
В настоящее время осуществляется подготовка резервного воздушного судна для перевозки пассажиров в Екатеринбург. В период ожидания рейса пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил № 82.
Ранее сообщалось, что российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за технических неполадок с самолётами авиакомпании Red Wings. Пассажирам пришлось самим оплачивать гостиницу и трансфер до аэропорта. По словам авиаперевозчика, причиной задержки стала экстренная посадка и поломка самолёта после вылета из Новосибирска. Возвращение в аэропорт было вызвано срабатыванием сигнальной системы в кабине пилотов.
