Летевший из ОАЭ в Екатеринбург самолёт экстренно сел в Ашхабаде с выключенным двигателем

Самолёт Airbus A320 «Уральских авиалиний», направлявшийся из Дубая в Екатеринбург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Ашхабада. Причиной стало отключение одного из двигателей, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Источник: Life.ru

«Командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива. Для обеспечения безопасности полёта, действуя в строгом соответствии с инструкциями, он выключил двигатель и произвёл благополучную посадку на ближайшем аэродроме», — говорится в сообщении.

В настоящее время осуществляется подготовка резервного воздушного судна для перевозки пассажиров в Екатеринбург. В период ожидания рейса пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил № 82.

Ранее сообщалось, что российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за технических неполадок с самолётами авиакомпании Red Wings. Пассажирам пришлось самим оплачивать гостиницу и трансфер до аэропорта. По словам авиаперевозчика, причиной задержки стала экстренная посадка и поломка самолёта после вылета из Новосибирска. Возвращение в аэропорт было вызвано срабатыванием сигнальной системы в кабине пилотов.

