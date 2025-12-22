Летевший из Дубая в Екатеринбург самолет экстренно приземлился в Ашхабаде

Пассажирский борт «Уральских авиалиний», совершавший рейс из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку с выключенным двигателем в аэропорту Ашхабада из-за проблем с топливом, сообщили в авиакомпании.
«Самолет Airbus A320, следовавший рейсом U6−783 по маршруту Дубай — Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада. Причина: командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
По ее данным, после этого он выключил двигатель и произвел посадку на ближайшем аэродроме. Отмечается, что командир действовал в строгом соответствии с инструкциями, которые позволяют обеспечить безопасность полета.
В авиакомпании сообщили, что в Екатеринбург пассажиров доставит резервный борт.
