Зеленский обозначил сроки объявления итогов переговоров с США

«Сейчас возвращается наша группа из Майами. Она будет ночью предоставлять детали. На мой взгляд, все важное, что мы должны были сделать для первых драфтов, уже есть. Есть 20 пунктов плана. Наверное, там не все идеально. Но этот план есть», — сказал Зеленский. Его слова передает РБК-Украина.