Зеленский обозначил сроки объявления итогов переговоров с США

Итоги переговоров в Майами будут обнародованы в ночь на 23 декабря, заявил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в ночь на 23 декабря Киев обнародует детали переговоров украинской делегации с представителями США, которые прошли в Майами. Об этом он заявил на мероприятии по случаю Дня работников дипломатической службы.
«Сейчас возвращается наша группа из Майами. Она будет ночью предоставлять детали. На мой взгляд, все важное, что мы должны были сделать для первых драфтов, уже есть. Есть 20 пунктов плана. Наверное, там не все идеально. Но этот план есть», — сказал Зеленский. Его слова передает РБК-Украина.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на украинских официальных лиц сообщал, что встреча украинской и американской делегаций в Майами 20 декабря зашла в тупик. По данным источников канала, стороны не смогли согласовать ключевые параметры документа и договорились продолжить обсуждения. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом по урегулированию конфликта достигли настоящего прорыва.