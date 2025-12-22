В России вынесли первый штраф за склонение к аборту

В России вынесли первый административный штраф за склонение к аборту. Соответствующее решение принял мировой судья судебного участка № 4 города Саранска, сообщили в благотворительном фонде «Женщины за жизнь».
По данным фонда, поводом для разбирательства стала история подопечной организации, которая, узнав о беременности двойней, сообщила об этом отцу будущих детей. Мужчина, по информации фонда, попросил женщину прервать беременность и предложил оплатить процедуру.
В июле 2025 года у женщины родились мальчик и девочка. В ходе судебного разбирательства отец детей признал вину, однако на заседании отрицал факт склонения к аборту. Суд, оценив материалы дела, назначил ему административный штраф в размере 5 тысяч рублей.
В фонде напомнили, что Мордовия стала первым регионом России, где был принят закон, предусматривающий ответственность за склонение к аборту. Позднее аналогичные инициативы были поддержаны в Кемеровской области и еще более чем в 20 регионах страны.
Ранее также сообщалось, что власти Республики Алтай приняли закон, запрещающий склонение женщин к прерыванию беременности. Под таким склонением понимаются любые действия, направленные на принуждение к аборту, включая уговоры, подкуп, обман или выдвижение требований. Глава региона Андрей Турчак заявил, что целью закона является сохранение жизни детей еще до рождения и что его принятие стало началом системной работы в этом направлении.