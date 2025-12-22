В России вынесли первый штраф за склонение к аборту

Ранее также сообщалось, что власти Республики Алтай приняли закон, запрещающий склонение женщин к прерыванию беременности. Под таким склонением понимаются любые действия, направленные на принуждение к аборту, включая уговоры, подкуп, обман или выдвижение требований. Глава региона Андрей Турчак заявил, что целью закона является сохранение жизни детей еще до рождения и что его принятие стало началом системной работы в этом направлении.