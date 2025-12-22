Ричмонд
Первый штраф за склонение к аборту назначили в России

Мировой судья в Саранске оштрафовал местного жителя на пять тысяч рублей за склонение к аборту. Это первый такой штраф в России. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщила глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

Жительница Саранска, узнав, что беременна двойней, рассказала об этом партнеру. Тот заявил, что не готов к детям и предложил оплатить аборт. Женщина отказалась и разорвала отношения с отцом детей. Москвитина отметила, что эта ситуация «негативно отразилась на эмоциональном состоянии» женщины, которая в итоге обратилась за помощью в фонд. Уже в июле у нее родились сын и дочь.

— В ходе разбирательств и предоставлении доказательств, отец детей признал свою вину, однако на заседании начал отрицать факт склонения к аборту. Примечательно, что именно Республика Мордовия первая приняла антиабортный закон. И сейчас здесь же вынесено первое постановление в пользу защиты жизни до рождения, — передает Telegram-канал организации.

Еще с лета 2023 года в России развернули широкую кампанию по ограничению абортов. От их проведения полностью или частично отказались частные клиники в нескольких регионах страны. Кроме того, в нескольких областях ввели штрафы за склонение к абортам.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Татьяна Соломатина ранее заявила, что необходимо ужесточить продажу противозачаточных таблеток для женщин, так как прием подобных препаратов является серьезным вмешательством для организма.