Первый штраф за склонение к аборту назначили в России

Жительница Саранска, узнав, что беременна двойней, рассказала об этом партнеру. Тот заявил, что не готов к детям и предложил оплатить аборт. Женщина отказалась и разорвала отношения с отцом детей. Москвитина отметила, что эта ситуация «негативно отразилась на эмоциональном состоянии» женщины, которая в итоге обратилась за помощью в фонд. Уже в июле у нее родились сын и дочь.