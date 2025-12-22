Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ в Белгородской области

«В Шебекинском округе на участке автодороги Шебекино — Зиборовка беспилотник атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — рассказал он.
В Волоконовском округе удар FPV-дрона по автомобилю привёл к ранениям супружеской пары. Женщина получила осколочные ранения, а мужчина — осколочные травмы и ожог кисти. В селе Максимовка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль главы поселения, уничтожив транспортное средство.
Кроме того, в Волоконовском округе несколько атак беспилотников привели к повреждениям техники и инфраструктуры, в том числе с разрушением электроснабжения в некоторых населенных пунктах. В Грайворонском округе повреждены два частных дома и семь легковых автомобилей. В Валуйском округе был повреждён забор и автомобиль частного дома, а также сельскохозяйственное оборудование.
Ранее Гладков сообщал, что при атаке на Шебекино при отражении пострадал боец подразделения «Орлан». Военный получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и ноги. Сослуживцы оперативно доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
