Reuters: Украине рассмотрят выдачу еще 45 млрд евро

Международный валютный фонд рассмотрит возможность передачи Украине еще 45 млрд евро, к одобренным 90 млрд.
Международный валютный фонд оценил, что Украине понадобится около 135 млрд евро внешнего финансирования в 2026—2027 годах, и допускает рассмотрение вопроса о выделении еще 45 млрд евро сверх уже согласованного Европейским союзом кредита на 90 млрд евро. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Фонд оценивает, что Украине потребуется около 135 миллиардов евро (158,57 миллиарда долларов) на 2026 и 2027 годы. Беспроцентный кредит ЕС должен покрыть около двух третей потребностей Украины в течение следующих двух лет», — отмечает Reuters. Изначально было согласовано 90 млрд евро, сейчас к ним добавятся еще 45 млрд.
Ранее Евросоюз уже одобрил пакет поддержки Украины на 2026−2027 годы в размере 90 млрд евро, а также программу помощи на 50 млрд евро до 2027 года с первым траншем почти на 6 млрд. Кроме того, отмечалось, что Украина получила транш на сумму 2,3 миллиарда евро в рамках помощи Киеву от Евросоюза.
Уже несколько месяцев страны ЕС также обсуждают возможность использования российских активов для предоставления Украине «репарационного кредита». В итоге на последнем саммите ЕС не удалось утвердить решение об использовании замороженных российских активов.