Reuters: Украине рассмотрят выдачу еще 45 млрд евро

Ранее Евросоюз уже одобрил пакет поддержки Украины на 2026−2027 годы в размере 90 млрд евро, а также программу помощи на 50 млрд евро до 2027 года с первым траншем почти на 6 млрд. Кроме того, отмечалось, что Украина получила транш на сумму 2,3 миллиарда евро в рамках помощи Киеву от Евросоюза.