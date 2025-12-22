Самолет Дубай — Екатеринбург с выключенным двигателем экстренно сел в Ашхабаде

Посадка была вынужденной.
Борт компании «Уральские авиалинии» на пути следования из Дубая в Екатеринбург совершил вынужденную посадку в Ашхабаде. Решение отключить один из двигателей принял экипаж в полете, сообщила URA.RU пресс-служба перевозчика.
«Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада. Командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива. Для обеспечения безопасности полета, действуя в строгом соответствии с инструкциями, он выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме», — пояснили собеседники агентства.
Сейчас авиакомпания готовит резервный самолет для дальнейшей доставки пассажиров в пункт назначения. На период ожидания им будут предоставлены все положенные услуги, заверили в «Уральских авиалиниях».