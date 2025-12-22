Водителя с Украины обвинили в попытке поджога машин Минобороны

Согласно обвинительному заключению, в апреле 2023 года Балог в Telegram связался с неким Русланом, который является представителем «Легиона “Свобода России”»*, с целью сотрудничества. Куратор поручил подсудимому собирать и отправлять разведывательную информацию о ВС РФ на территории Москвы и Московской области. Вскоре Балог получил задание поджечь определенные куратором четыре релейных шкафа, что он и сделал. Согласно сообщению Минобороны, поджог данных объектов транспортной инфраструктуры препятствовал выполнению воинских железнодорожных перевозок. Позже Балог по заданию куратора поджег три климатических шкафа операторов МТС, «Т2 мобайл» и «Мегафон». По сообщению Генштаба ВС РФ, выведенные из строя средства связи могли значительно затруднить связь для федеральных органов исполнительной власти. Потом Балок получил задание поджечь три автобуса на стоянке ФГКУ ДПО «Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ». Он выполнил поручение и снял процесс, а видеоотчет отправил через Telegram куратору из «Легиона “Свобода России”»*.