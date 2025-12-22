Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Важная деталь на видеозаписи помогла понять причину гибели влюблённых из Саратова

Гибель Дениса Насенкова и Виолетты Горшковой, которые были найдены мёртвыми на набережной Саратова, не имеет отношения к криминалу, заявил источник, знакомый с расследованием. Оперативники обратили внимание на видеозапись, сделанную незадолго до трагедии. Об этом сообщает RG.ru.

«Камеры поймали их около 05:30. У обоих ребят была очень странная походка», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По версии следствия, пара находилась в состоянии опьянения и попала в воду, вероятно, после того как спустилась на участок набережной, где нет ограждений. Денис снял обувь, но отдал Виолетте свою куртку перед тем, как упасть в ледяную воду. Тела были обнаружены после нескольких дней поиска.

Ранее друзья предполагали, что пара могла стать жертвами преступников, однако следствие исключило криминальную версию. Отмечается, что Горшкова и Насенков были знакомы всего несколько дней и сразу начали встречаться.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.