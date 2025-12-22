Важная деталь на видеозаписи помогла понять причину гибели влюблённых из Саратова

По версии следствия, пара находилась в состоянии опьянения и попала в воду, вероятно, после того как спустилась на участок набережной, где нет ограждений. Денис снял обувь, но отдал Виолетте свою куртку перед тем, как упасть в ледяную воду. Тела были обнаружены после нескольких дней поиска.