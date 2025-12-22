Самые сложные 5% до мирной сделки по Украине и ключевое условие РФ в переговорах: главное об СВО к 22 декабря

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, РФ выступает не за перемирие, а за устойчивое урегулирование украинского конфликта.
Переговорный процесс между Украиной и Россией приблизился к заключению мирного соглашения как никогда ранее и перешел в наиболее сложную, финальную фазу, для достижения которой осталось 5%. Об этом, по данным телеканала Fox News, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Кроме того, ряд заявлений в ходе дискуссии «(Не)стратегическая стабильность-2025: итоги года в сфере международной безопасности» на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай» сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В частности, он сообщил, что Россия выступает не за краткосрочное перемирие, а достижение прочного мира и всеобъемлющего урегулирования украинского конфликта. Главные новости о проведении спецоперации на Украине к вечеру 22 декабря — в материале URA.RU.
Стубб: «Мир между Россией и Украиной ближе, чем когда-либо».
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу Fox News заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине нерешенными остаются лишь «самые сложные» 5%. По его словам, стороны-переговорщики как никогда ранее приблизились к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.
«Мы, вероятно, ближе [к достижению мирного соглашения по Украине], чем когда-либо за время этого конфликта. Так что мы почти у цели, но самые сложные 5 процентов еще впереди», — сказал финский лидер.
Он отметил, что в последние несколько дней спецпредставители президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф «фактически работали без перерыва», стремясь минимизировать разногласия между участниками переговорного процесса. По словам Стубба, Европа, Украина и Соединенные Штаты «были едины в своем стремлении к справедливому и прочному миру».
Ключевое условие РФ в по украинскому вопросу.
Россия заинтересована в установлении прочного и долгосрочного мира на Украине на базе таких договоренностей, которые позволят устранить коренные причины конфликта и одновременно обеспечат гарантии сохранения конституционного строя Российской Федерации. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Мы не за временное прекращение огня, мы за устойчивое прекращение боевых действий в рамках соглашения, которое будет обеспечивать решение проблем, являющихся первопричинами этого конфликта, и которое будет гарантировать конституционное устройство РФ с учетом тех решений, которые были приняты на соответствующих территориях населением этих территорий в последние годы», — отметил дипломат на московской площадке клуба «Валдай».
У России остаются серьезные вопросы к США по Украине.
Россия сохраняет ряд существенных претензий к США в контексте урегулирования конфликта на Украине. Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», Рябков отметил, что на высшем уровне в Вашингтоне фактически признали: одним из ключевых факторов, приведших к началу специальной военной операции, стало настойчивое продвижение НАТО к российским границам.
По его словам, в обновленной стратегии национальной безопасности США также зафиксирован вопрос о необоснованности бесконечного расширения Североатлантического альянса. Рябков подчеркнул, что, несмотря на ряд шагов, предпринятых администрацией президента США Дональда Трампа в направлении, которое в Москве расценивают как более взвешенное, у России по-прежнему остаются серьезные вопросы, связанные с украинской проблематикой.
В Раде готовятся к выборам президента на Украине.
В Верховной раде Украины формируется рабочая группа, которая займется оперативным рассмотрением вопроса о проведении президентских выборов в стране в условиях действия военного положения. Об этом сообщил руководитель парламентской фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия.
Арахамия также добавил, что обсуждение будет проведено совместно с комитетом Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В нем примут участие представители всех парламентских фракций и групп, а также члены Центральной избирательной комиссии Украины. Он добавил, что к работе будут привлечены общественные организации, специализирующиеся на избирательной тематике. Дата и время проведения заседания будут объявлены позже.
В Киеве осознают утрату ДНР.
В Киеве в закрытом порядке уже признают, что утрата контроля над всей территорией ДНР в перспективе неизбежна, однако полагают, что это не произойдет раньше чем через 12 месяцев. По оценке вице-президента США Джей Ди Вэнса, состоявшиеся на прошлой неделе в Майами двусторонние переговоры США с делегациями России и Украины позволили добиться прорыва, который выражается в том, что все ключевые вопросы теперь выносятся на открытое обсуждение.
«Донецк будет потерян, но не сейчас, а со временем. Это может произойти через 12 месяцев, а может и позже», — сказал Вэнс. В то же время он признал, что не может с уверенностью утверждать, что договоренности о мирном урегулировании в конечном счете будут достигнуты. По его оценке, шансы на успешный исход переговоров и их срыв являются примерно равными.
ВС РФ освободили Вильчу.
Освобождение Вильчи открывает для ВС РФ возможность дальнейшего наступления.
Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Вильча в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Отличившиеся военнослужащие 69-й гвардейской мотострелковой дивизии уже получили поздравления от министра обороны Андрея Белоусова. Населенный пункт Вильча является крупным поселком городского типа и расположен к югу от Волчанска, который ранее был полностью очищен от сил ВСУ российскими подразделениями. Установление контроля над Вильчей создаст условия для дальнейшего развития наступления вдоль реки Северский Донец.
НАТО заявила о создании учебного лагеря для ВСУ.
НАТО сообщила об организации еще одного учебного лагеря для украинских военных в лесистой местности на юго-востоке Польши. По имеющимся данным, объект был создан норвежскими военнослужащими при участии и содействии еще семи государств — членов альянса.