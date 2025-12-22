Самые сложные 5% до мирной сделки по Украине и ключевое условие РФ в переговорах: главное об СВО к 22 декабря

«Донецк будет потерян, но не сейчас, а со временем. Это может произойти через 12 месяцев, а может и позже», — сказал Вэнс. В то же время он признал, что не может с уверенностью утверждать, что договоренности о мирном урегулировании в конечном счете будут достигнуты. По его оценке, шансы на успешный исход переговоров и их срыв являются примерно равными.