На базе, рядом с которой пропали Усольцевы, усилили меры безопасности

Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября в красноярской тайге. На турбазе в поселке Кутурчин, рядом с которой семья оставила машину, рассказали о мерах безопасности.

Источник: Аргументы и факты

На базе отдыха, рядом с которой нашли машину Усольцевых после их пропажи, усилили меры безопасности. На базе есть камеры наблюдения, а сотрудники периодически делают обход, сообщила aif.ru менеджер Снежана.

Сергей, Ирина и пятилетняя Арина 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. С тех пор их никто не видел. Волонтеры и поисковики, исследовавшие территорию, где могли проходить Усольцевы, не нашли никаких следов.

Известно, что 27 сентября они остановились на одной из баз отдыха в поселке Кутурчин. Утром следующего дня они оставили машину возле второй базы отдыха в поселке, взяли с собой минимальный набор вещей и пошли гулять. Что произошло дальше — неизвестно.

Сотрудница второй базы, рядом с которой Усольцевы оставили машину, рассказала о мерах безопасности.

«В плане безопасности, на базе камеры наблюдения есть, территория огорожена. Происшествий на базе никогда не случалось, напротив домиков сразу дом администратора, по базе делается обход», — отметила она.

Примечательно, что в Кутурчине, население которого еще 15 лет назад не превышало 30 человек, есть сразу две базы отдыха. Именно на этой запрещено заселение с животными, возможно, поэтому Усольцевы выбрали их единственных конкурентов. С собой в путешествие семья взяла корги.

Ранее выяснилось, что стало с домом на базе, где провели последнюю ночь Усольцевы.