Три человека погибли при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области

Три мирных жителя погибли в Белгородской области при атаке украинского дрона на автомобиль. Инцидент зафиксирован в посёлке Красный Пахарь Волоконовского района. По данным SHOT, FPV-дрон ВСУ атаковал гражданское авто на трассе, после взрыва транспорт несколько раз перевернулся.