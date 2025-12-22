Ричмонд
Три человека погибли при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области

Три мирных жителя погибли в Белгородской области при атаке украинского дрона на автомобиль. Инцидент зафиксирован в посёлке Красный Пахарь Волоконовского района. По данным SHOT, FPV-дрон ВСУ атаковал гражданское авто на трассе, после взрыва транспорт несколько раз перевернулся.

В момент происшествия в автомобиле находились четверо. Двое погибли на месте, ещё один скончался до прибытия медицинских работников. Четвёртый пассажир выжил, но получил травмы. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Вечером 22 декабря сообщалось, что четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. В результате обстрелов три мирных жителя получили ранения.

