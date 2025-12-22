Прокуратуру заинтересовала вынужденная посадка борта уральской авиакомпании

Экипаж действовал четко по инструкции, заявил перевозчик.
Транспортная прокуратура занялась проверкой инцидента с экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в аэропорту Ашхабада. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Уральской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса. В настоящее время проводится оценка технического состояния воздушного судна», — написано в telegram-канале надзорного органа.
URA.RU уже рассказывало, что Airbus A320 следовал по маршруту Дубай — Екатеринбург. Командир в полете принял решение отключить один из двигателей и посадил борт на ближайшем аэродроме. Инцидент произошел 22 декабря в 15:00 по московскому времени.