Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратуру заинтересовала вынужденная посадка борта уральской авиакомпании

Транспортная прокуратура занялась проверкой инцидента с экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в аэропорту Ашхабада. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Экипаж действовал четко по инструкции, заявил перевозчик.

Транспортная прокуратура занялась проверкой инцидента с экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в аэропорту Ашхабада. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Уральской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса. В настоящее время проводится оценка технического состояния воздушного судна», — написано в telegram-канале надзорного органа.

URA.RU уже рассказывало, что Airbus A320 следовал по маршруту Дубай — Екатеринбург. Командир в полете принял решение отключить один из двигателей и посадил борт на ближайшем аэродроме. Инцидент произошел 22 декабря в 15:00 по московскому времени.