Прокуратуру заинтересовала вынужденная посадка борта уральской авиакомпании

URA.RU уже рассказывало, что Airbus A320 следовал по маршруту Дубай — Екатеринбург. Командир в полете принял решение отключить один из двигателей и посадил борт на ближайшем аэродроме. Инцидент произошел 22 декабря в 15:00 по московскому времени.