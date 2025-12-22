Калининградца задержали по подозрению в убийстве трех женщин 26 лет назад

Следственные органы Калининградской области установили обстоятельства убийства трех женщин, совершенное в 1999 году. По информации, предоставленной региональным управлением Следственного комитета РФ, задержан и помещен под стражу 48-летний местный житель, имеющий криминальное прошлое.
Согласно материалам дела, 26 мая 1999 года в квартире на улице Карла Маркса в Калининграде были найдены мертвыми 82-летняя пенсионерка, ее 51-летняя дочь и 21-летняя внучка, являвшаяся студенткой местного вуза. На теле женщины 51 года были обнаружены признаки насильственной смерти, а именно резаные раны в области шеи. Аналогичные повреждения были зафиксированы и у студентки. Пожилая женщина скончалась от полученных побоев.
Из квартиры пропала значительная сумма денег — 18 тысяч долларов. Следствием установлено, что обнаруженные в 1999 году на месте преступления улики указывают на причастность задержанного, ранее осужденного за мошеннические действия, к данному преступлению.
В сообщении уточняется, что подозреваемый задержан по статье 105 УК РФ, часть 2, пункт «а» (убийство более двух лиц). По ходатайству следственных органов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По предварительной версии, мотивом преступления послужило то, что подозреваемый, будучи 21-летним студентом, учился вместе с убитой девушкой и знал о профессии ее отца, капитана дальнего плавания, а также о возможном наличии крупной денежной суммы в квартире. Его причастность подтверждается свидетельскими показаниями.
Расследование продолжается с целью выяснения всех обстоятельств дела.