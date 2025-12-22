Калининградца задержали по подозрению в убийстве трех женщин 26 лет назад

Согласно материалам дела, 26 мая 1999 года в квартире на улице Карла Маркса в Калининграде были найдены мертвыми 82-летняя пенсионерка, ее 51-летняя дочь и 21-летняя внучка, являвшаяся студенткой местного вуза. На теле женщины 51 года были обнаружены признаки насильственной смерти, а именно резаные раны в области шеи. Аналогичные повреждения были зафиксированы и у студентки. Пожилая женщина скончалась от полученных побоев.