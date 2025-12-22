Ричмонд
Трое жителей Белгородской области пострадали при атаках ВСУ

Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам ВСУ с применением БПЛА. Пострадали трое местных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

В Шебекинском округе водитель автомобиля получил баротравму, мужчину доставляют в больницу. В Волоконовском округе пострадала супружеская пара при падении беспилотника на движущийся автомобиль. У женщины осколочные ранения плеча, у мужчины — осколочные ранения лопатки и термический ожог кисти. Раненых госпитализируют в больницу.

В других округах повреждены автомобили, объекты инфраструктуры и частные дома. В нескольких населенных пунктах Волоконовского округа пропало электроснабжение. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны России.

При атаке в Шебекино 22 декабря также пострадал боец подразделения «Орлан», сообщал Вячеслав Гладков. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения лица и ноги. Его доставили в больницу.

