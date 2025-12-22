Ikhbariya: курды атаковали позиции правительственных сил Сирии в Алеппо

Интенсивный обмен ударами между СДС и войсками переходного правительства был зафиксирован последний раз в Алеппо и Дейр-эз-Зоре 26 октября. Тогда командующий СДС Мазлюм Абди и министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра на встрече в Дамаске договорились «о немедленном прекращении огня на всех фронтах на севере и северо-востоке страны».