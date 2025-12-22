Ikhbariya: курды атаковали позиции правительственных сил Сирии в Алеппо

По его информации, перестрелки носят ожесточенный характер, что вызвало отток населения из районов, расположенных вблизи линии соприкосновения на окраине кварталов Ашрафия и Шейх-Максуд в северной части города.
В коммюнике МВД арабской республики утверждается, что нападение на позиции правительственных сил в районе кольцевых развилок Лирамун и Шейхин совершили курдские ополченцы, нарушившие перемирие. В больницу были доставлены с ранениями двое сотрудников сил безопасности и трое спасателей из службы гражданской обороны.
В свою очередь командование курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) объявило, что ее бойцы ответили на провокации вооруженных формирований, связанных с Минобороны арабской республики. «Наши отряды открыли огонь после обстрела жилых кварталов из минометов и крупнокалиберных пулеметов, что привело к ранению пяти жителей», — указывалось в коммюнике.
Интенсивный обмен ударами между СДС и войсками переходного правительства был зафиксирован последний раз в Алеппо и Дейр-эз-Зоре 26 октября. Тогда командующий СДС Мазлюм Абди и министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра на встрече в Дамаске договорились «о немедленном прекращении огня на всех фронтах на севере и северо-востоке страны».