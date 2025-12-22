В лобовом столкновении Renault Duster и ВАЗ погиб пожилой водитель под Саткой. Фото, видео

«62-летний водитель, управляя автомобилем Renault Duster, выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, после чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2114. В результате столкновения 73-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114, не пристегнутый ремнем безопасности, от полученных травм скончался в карете скорой помощи», — заявляют в ведомстве.