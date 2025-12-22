Ричмонд
В лобовом столкновении Renault Duster и ВАЗ погиб пожилой водитель под Саткой. Фото, видео

В Саткинском районе Челябинской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб водитель-пенсионер. Смертельное ДТП произошло на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.

Водитель ВАЗа скончался в машине скорой помощи.

«62-летний водитель, управляя автомобилем Renault Duster, выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, после чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2114. В результате столкновения 73-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114, не пристегнутый ремнем безопасности, от полученных травм скончался в карете скорой помощи», — заявляют в ведомстве.

Авария произошла в 17:30 на 272-м километре указанной автодороги. На месте работали экипажи ДПС и следственно-оперативная группа, по факту происшествия проводится проверка по установлению всех обстоятельств.

Водитель ВАЗа скончался на месте ДТП Предварительно, Renault Duster выехал на полосу встречного движения.