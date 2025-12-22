ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь, сбито две воздушные цели

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбиты две воздушные цели», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Он рекомендовал гражданам укрыться в защищённых зонах, избегая пребывания на открытой местности. По словам губернатора, противовоздушная оборона ведёт борьбу с вражескими дронами, задействуя различные огневые средства, в том числе и стрелковое оружие.
Ранее сообщалось, что три мирных жителя погибли в Белгородской области при атаке украинского дрона на автомобиль. Инцидент произошёл в посёлке Красный Пахарь Волоконовского района. После взрыва транспорт несколько раз перевернулся.
