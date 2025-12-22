Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь, сбито две воздушные цели

Севастополь в настоящее время находится под атакой ВСУ. Работает ПВО, сбиты две воздушные цели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: Life.ru

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбиты две воздушные цели», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Он рекомендовал гражданам укрыться в защищённых зонах, избегая пребывания на открытой местности. По словам губернатора, противовоздушная оборона ведёт борьбу с вражескими дронами, задействуя различные огневые средства, в том числе и стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что три мирных жителя погибли в Белгородской области при атаке украинского дрона на автомобиль. Инцидент произошёл в посёлке Красный Пахарь Волоконовского района. После взрыва транспорт несколько раз перевернулся.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.