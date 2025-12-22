Под Минском самосвал МАЗ столкнулся с «Газелью», в которой ехали рабочие. О ДТП сообщает ГАИ Минской области.
Авария произошла 22 декабря около 16.09 на 1 километре трассы М-14 — второй МКАД-2. Там 65-летний водитель самосвала МАЗ, который двигался в направлении Острошицкого Городка, не уступил дорогу микроавтобусу «Газель». Последний (за рулем был 66-летний водитель) двигался по перекрестку с круговым движением и вез рабочих одного из предприятий.
В результате произошло столкновение. Четыре пассажира микроавтобуса были отправлены в больницу для медицинского обследования.
