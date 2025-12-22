Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Минском самосвал МАЗ столкнулся с «Газелью», в которой ехали рабочие

Под Минском МАЗ столкнулся с «Газелью», где ехали рабочие.

Источник: Комсомольская правда

Под Минском самосвал МАЗ столкнулся с «Газелью», в которой ехали рабочие. О ДТП сообщает ГАИ Минской области.

Авария произошла 22 декабря около 16.09 на 1 километре трассы М-14 — второй МКАД-2. Там 65-летний водитель самосвала МАЗ, который двигался в направлении Острошицкого Городка, не уступил дорогу микроавтобусу «Газель». Последний (за рулем был 66-летний водитель) двигался по перекрестку с круговым движением и вез рабочих одного из предприятий.

В результате произошло столкновение. Четыре пассажира микроавтобуса были отправлены в больницу для медицинского обследования.

Ранее мы писали, что белорусы больше всего ввозили товары из Польши — в лидерах сантехника, компьютеры и средства связи. А еще, что белорусы чаще всего выезжали в Польшу, Литву, Испанию, Германию и Италию через пункты пропуска для авто.