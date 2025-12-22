Ричмонд
Мишонова: Таскавшему ребенка «за шкирку» контролеру сделали выговор

Она отметила, что после сообщения местной жительницы обратилась в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, отправив скриншот присланной видеозаписи.

— Коллеги провели проверку, изучили видеоматериалы. Факты частично подтвердились. Ребенок сам вышел из транспорта на остановке. Тем не менее поведение инспектора оказалось несоответствующим протоколу и этике, в связи с этим к нему была примерена мера дисциплинарного взыскания в виде выговора, — написала Мишонова в своем Telegram-канале.

14 декабря 2024 года в подмосковных Люберцах полицейские задержали и доставили в отдел водителя, который высадил из автобуса несовершеннолетнюю девочку, узнав, что у нее нет денег на оплату проезда.