Развожаев заявил об отражении атаки ВСУ в Севастополе, сбиты две воздушные цели

В 20:31 по московскому времени в городе была активирована система оповещения о воздушной угрозе, что привело к приостановке движения наземного и морского транспорта. Губернатор призвал население принять меры предосторожности: покинуть открытую местность и укрыться, желательно в подготовленных для этого местах.