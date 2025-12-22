Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развожаев заявил об отражении атаки ВСУ в Севастополе, сбиты две воздушные цели

Силы ПВО России сбили две воздушные цели над Севастополем.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали две воздушные цели над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито две воздушные цели», — пишет глава города вечером в понедельник, 22 декабря.

В 20:31 по московскому времени в городе была активирована система оповещения о воздушной угрозе, что привело к приостановке движения наземного и морского транспорта. Губернатор призвал население принять меры предосторожности: покинуть открытую местность и укрыться, желательно в подготовленных для этого местах.

Ранее KP.RU сообщил, что из-за обстрела украинских нацистов Севастополя скончалась несовершеннолетняя девочка. Ее перевезли в Москву, но и столичные врачи не сумели спасти ребенка.