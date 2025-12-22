Развожаев заявил об отражении атаки ВСУ в Севастополе, сбиты две воздушные цели

Силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали две воздушные цели над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито две воздушные цели», — пишет глава города вечером в понедельник, 22 декабря.
В 20:31 по московскому времени в городе была активирована система оповещения о воздушной угрозе, что привело к приостановке движения наземного и морского транспорта. Губернатор призвал население принять меры предосторожности: покинуть открытую местность и укрыться, желательно в подготовленных для этого местах.
Ранее KP.RU сообщил, что из-за обстрела украинских нацистов Севастополя скончалась несовершеннолетняя девочка. Ее перевезли в Москву, но и столичные врачи не сумели спасти ребенка.