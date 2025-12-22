Огромная тумба придавила четырехлетнюю россиянку на глазах у испанской няни

Огромная тумба упала на четырехлетнюю россиянку, когда та играла в своей комнате под присмотром испанской няни. Пока воспитательница убирала игрушки, девочка подошла к тумбочке, чтобы достать свои вещи.
Малышка начала поочередно выдвигать ящики, пока предмет мебели не обрушился на нее. Няня успела помочь ребенку. Девочка отделалась покраснениями и испугом, передает Telegram-канал 112.
Другой случай произошел в начале ноября, когда на улице Конструкторов в воронежском жилом комплексе «Крымский квартал» во время ожидания лифта трехлетний мальчик облокотился на дверцу, но та внезапно открылась, и он упал. Отец сразу же бросился за ребенком.
Ранее в поселке Деденево Московской области девятилетнюю девочку зажало дверью от подъезда. Она не успевала забежать в здание и решила в последнюю минуту задержать закрывающуюся дверь левой рукой.